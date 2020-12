PICCOLI ATTORI CRESCONO. ASIA TAGLIERI, GIOVANE ALLIEVA SEVEN ARTS SCELTA PER INTERPRETARE IL RUOLO DI “GIADA“ NELLA SERIE “JAMS“ (RAI RAGAZZI)

Asia Taglieri, 12 anni è una giovanissima attrice che si sta mettendo in evidenza a livello nazionale. La dodicenne è stata infatti scelta per interpretare il ruolo di “Giada“ nella serie “JAMS“ (terza stagione) prodotta da RaiRagazzi e Stand by me.

Grande gioia e soddisfazione di tutta la famiglia, mamma Anna la sorella Arianna e papà Fabio, che appoggiano la giovanissima e talentuosa attrice in questi suoi primi passi nel mondo dello spettacolo.

“E’ un grande piacere per noi condividere la prima esperienza televisiva di Asia Taglieri, giovane allieva Seven Arts che ormai da tre anni frequenta il corso di Musical. Asia (12 anni) è stata scelta per interpretare il ruolo di “Giada“ nella serie “JAMS“ (terza stagione) prodotta da Rai Ragazzi e Stand by me”, ha scritto il papà Fabio Taglieri sulla sua pagina Facebook. “Siamo orgogliosi di te e speriamo che questo sia il primo di una lunga serie di successi!”