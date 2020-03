ROMA. UCCIDE E DECAPITA LA MADRE

Dramma familiare a Roma. Un ragazzo di vent’anni uccide e decapita la madre al termine di un litigio. E’ accaduto in zona Laurentino, in un appartamento di via James Joyce.

A dare l’allarme la figlia quindicenne scappata dai vicini.

Una famiglia tranquilla quella della signora Pamela Ferracci, di 46 anni. Senza particolari problemi. Probabilmente la convivenza forzata a causa della quarantena potrebbe aver contribuito alla tragedia.

Il ragazzo si è scagliato contro la madre con un coltello da cucina, colpendola prima al torace e poi al collo, tanto violentemente da staccarle la testa. Sul fatto stanno indagando i Carabinieri della Compagnia dell’Eur.