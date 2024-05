TeamSystem: con Best in Class 2024 torna l’evento che celebra le professioni della ripresa economica

Il quadro economico italiano ha mostrato segnali di notevole robustezza, con un PIL che ha superato le aspettative nel 2022 e ha continuato a crescere nel 2023, superando la media dell’Eurozona. In un tale contesto favorevole, il ruolo delle eccellenze professionali diventa cruciale per consolidare e alimentare questa tendenza positiva.

Tra queste, commercialisti e consulenti del lavoro rappresentano un pilastro fondamentale nell’ecosistema economico italiano, offrendo servizi e consulenze vitali per il successo delle imprese e dei privati. Perciò, dopo il successo straordinario dell’edizione precedente nel 2023, si conferma uno degli eventi più significativi dedicati alle piccole e medie imprese: Best in Class 2024, la terza edizione consecutiva dell’iniziativa di TeamSystem che premia le figure professionali alla guida della ripresa economica del paese.

Anche quest’anno l’evento si svolgerà a Cernobbio, il 14 maggio, e sarà un’importante occasione per mettere in luce e premiare il lavoro dei migliori consulenti del lavoro e commercialisti in Italia. Organizzato insieme a Euroconference, con il coinvolgimento di Forbes, la premiazione si avvale di una giuria d’alto profilo per valutare i candidati in quattro categorie distintive.

Leader nel fornire servizi di digitalizzazione su misura per aziende, professionisti e associazioni, TeamSystem si distingue per la completezza dell’offerta, le soluzioni personalizzate e un impegno costante nel garantire la massima sicurezza in un contesto in cui la trasformazione digitale delle imprese è diventata imprescindibile per la competitività e la resilienza.

Best In Class 2024: categorie e riconoscimenti

La novità nell’edizione di quest’anno risiede nel numero delle categorie previste per la premiazione: sono quattro e vedono l’aggiunta della new entry “Giovani professionisti”, dedicata ai talenti emergenti che si distinguono per competenza e ambizione, dimostrando un potenziale straordinario nelle loro carriere.

Come per gli anni precedenti, la prima categoria “Crescita e competenza” premia coloro che si sono distinti per una crescita significativa nelle proprie competenze professionali o per un notevole aumento del volume di business. Segue poi la seconda tipologia “Innovazione digitale“, rivolta ai professionisti che hanno saputo adottare e sfruttare strategicamente le innovazioni digitali in modo tempestivo e lungimirante. Altrettanto importante, inoltre, è il terzo riconoscimento per “Valore economico e sviluppo di Business“, il quale va a coloro che hanno contribuito in modo significativo alla creazione di valore economico e opportunità di sviluppo per i propri clienti.

Partecipare a Best in Class non è solo una sfida, prendere parte all’iniziativa è un’opportunità unica per ricevere un riconoscimento per il proprio contributo quotidiano nel rendere le imprese italiane più efficienti e competitive.