Trasacco. Presentato esposto in procura per morte di Erika

A preparare l’esposto in procura l’avvocato della famiglia Leonardo Casciere per capire le cause della morte di Erika Nazzicone. La ragazza era andata nel pronto soccorso di Avezzano ieri sera ma è stata dimessa. Domani è prevista l’autopsia.

Intanto su facebook arriva il cordoglio del Sindaco Cesidio Lobene e del cobsigliere regionale Mario Quaglieri che riportiamo di seguito:

Erica, che nel suo paese gestiva una pasticceria, era benvoluta da tutti per i suoi modi gentili. “Noi tutti abbiamo avuto il privilegio di conoscere Erica. Una ragazza solare, premurosa, sempre allegra, con un sorriso per tutti. Impossibile esprimere il dolore e lo sgomento nell’apprendere la sua triste, ingiusta ed improvvisa scomparsa. La nostra è una comunità affranta dal dispiacere e dall’amarezza, l’Amministrazione Comunale esprime il proprio cordoglio ed è vicina al dolore dei familiari. La dolcissima Erica resterà sempre nei nostri cuori”.