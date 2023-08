WAX DI AMICI AD AVEZZANO PER UN LIVE GRATUITO IN PIAZZA RISORGIMENTO

Continuano gli appuntamenti del cartellone #ViviAvezzano 2023

Tutto pronto in Piazza Risorgimento per il concerto gratuito di Michele Lucido, in arte Wax, il giovane classificatosi al terzo posto nell’ultima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. L’artista salirà sul palco domani, sabato 12 agosto alle 23, portando avanti il ricco cartellone di ViviAvezzano.

Wax, 20 anni, di Milano, ha raccontato anche in televisione di venire della strada, ma di essere molto legato alla sua famiglia. Prima dell’ingresso ad Amici 22, nel 2021, registra alcuni inediti come il suo primo singolo ‘SDG’ (scappo dalle gazzelle); ‘Ballerine e Guantoni’, prodotto da Dardust, la personalissima ‘Storie’, che ha conquistato anche Emma Marrone e Anni ‘70. Sotto la guida di Arisa e Raimondo Todaro, l’artista arriva in finale conquistando l’affetto di tutto il pubblico e si classifica al terzo posto.

L’evento di domani, promosso dal Comune di Avezzano, è stato inserito nel cartellone della Settimana Marsicana, curato dalla Pro loco (domani si recupera la serata del 4 agosto). Lo spettacolo avrà inizio alle 21.30, con la partecipazione di diversi artisti del territorio che apriranno il concerto: sul palco, prima di Wax, Valeesse, i dj Antonio Boni e Lorenzo Presutti e Luca Valente.

“Un altro importante appuntamento per il giovane pubblico e non solo”, commenta l’assessore Pierluigi Di Stefano, “Oltre il concerto di Clementino, la nostra Amministrazione ha deciso di inserire questa data all’interno del cartellone della settimana marsicana per poter rivolgere l’offerta anche ai giovanissimi – conclude – Appuntamento da non perdere quindi nella nostra amata piazza Risorgimento, che quest’estate sta assumendo un ruolo di protagonista, come merita”.