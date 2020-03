1 MILIONE DI MASCHERINE ACQUISTATE DALLA REGIONE ABRUZZO FERME A MOSCA DA GIORNI

Un aereo con un milione di mascherine acquistate dalla Regione Abruzzo bloccato a Mosca da due giorni.

Una notizia che ha dell’incredibile, ma che è purtroppo vera, in pratica la Regione ha acquistato le mascherine che però non arrivano in quanto l’aereo è fermo a Mosca, dove, i voli sono bloccati, anche se si tratta di forniture sanitarie che servono con urgenza.

Un paradosso, considerando che la Russia è uno di qui Stati che inviato aiuti al nostro Paese.

Della questione se ne sta occupando anche la Farnesina, sul quel volo infatti, ci sarebbero anche forniture da far arrivare in altre Regioni.