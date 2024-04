L’ISWEB AVEZZANO RUGBY IN TRASFERTA A ROMA SUL CAMPO DEL VILLA PAMPHILI. CARONES: RISPETTIAMO L’AVVERSARIO MA SIAMO CONSAPEVOLI DEI NOSTRI VALORI

Quando mancano tre giornate alla fine del campionato, questa domenica l’Isweb Avezzano Rugby scenderà in campo a Roma contro il Villa Pamphili. Un match in cui i gialloneri guidati dall’head coach Vincenzo Troiani saranno chiamati a esprimere il miglior gioco di cui dispongono senza lasciare nulla al caso, ben consapevoli della posta in palio. Un incontro che vedrà opposte due squadre che si fronteggiano da anni, prima nei tornei di serie B e ora in quelli di serie A, sempre nel massimo e reciproco rispetto dentro e fuori dal campo.



Determinazione, consapevolezza e grinta, concetti espressi anche dal pilone Angelo Carones, alla sua prima stagione con il club abruzzese: “Domenica avremo di fronte un avversario da non sottovalutare affatto e che farà di tutto per ottenere un buon risultato. Dal canto nostro in settimana abbiamo lavorato bene, siamo concentrati per affrontare la gara che ci aspetta e puntiamo a fare del nostro meglio per raggiungere il miglior risultato possibile”.