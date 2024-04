 L’ISWEB AVEZZANO RUGBY ALLUNGA LA SCIA DI VITTORIE: SCONFITTO IL CIVITAVECCHIA E CONSOLIDATO IL TERZO POSTO IN CLASSIFICA

Vittoria e cinque punti in più in classifica per l’Isweb Avezzano Rugby che, tra le mura amiche dello stadio “A.Trombetta”, ha sconfitto il Civitavecchia Rugby con il punteggio di 31-24. Una partita che, complice anche il grande caldo, ha vissuto di momenti di gioco fluido e veloce a fasi statiche. Per gli abruzzesi sempre avanti nel punteggio, è stato sufficiente marcare quattro mete nel primo tempo per mettere al sicuro il match: a realizzarle sono stati Rettagliata, Du Toit e Pallotta (per lui due). Nella ripresa, nonostante il tentativo di rimonta dei quindici biancorosso, un calcio di punizione di Natalia, ha messo al sicuro il risultato. Un risultato importante contro una squadra solida e competitiva.

Questo il commento dell’head coach dell’Isweb Avezzano Rugby, Vincenzo Troiani: “Una ripresa del campionato con alti e bassi. Oggi la squadra ha fatto vedere ottime cose alternate, però, a delle pause che hanno dato l’opportunità agli avversari di metterci sotto pressione. Complimenti al Civitavecchia, quindi. Per noi che sia da lezione per affrontare al meglio questo finale di campionato”.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita dura contro una squadra che ci aveva battuto all’andata e che sicuramente avrebbe fatto di tutto per metterci i bastoni tra le ruote – dichiara il trequarti ala Dario Pallotta – da quella sconfitta, però, il nostro gioco e la nostra forma fisica e mentale sono cresciuti tantissimo e lo abbiamo dimostrato strada facendo grazie al duro lavoro di tutti i miei compagni e dello staff tecnico. Anche se ieri abbiamo commesso troppe sbavature rispetto al solito, siamo riusciti a portare a casa i cinque punti. Sarà un finale di campionato avvicinante e per questo dovremo mantenere alta la concentrazione al fine di conservare il terzo posto”.

Domenica prossima l’Isweb Avezzano Rugby sarà impegnato a Roma sul campo del Villa Pamphili.

TABELLINO

Avezzano (AQ) stadio “A.Trombetta” – domenica 15 aprile 2024

Isweb Avezzano Rugby v Civitavecchia Rugby: 31-24 (28-10)

Marcatori: P.T. 3′ m. Rettagliata tr. Natalia (7-0), 7′ m. Pallotta tr. Natalia (14-0), 15′ m. Tremulo tr Tremulo (14-7), 24′ m. Moreno tr. Tremulo (14-14), 37′ m. Pallotta tr. Natalia (21-14), 40′ m. Du Toit tr. Natalia (28-14). S.T. 47′ m. Moreno tr Tremulo(28-21), 63′ cp Natalia (31-21), 75′ m. Moreno tr. Tremulo (31-24)

Isweb Avezzano Rugby: Du Toit, Capone, Nxele, Di Matteo, Pallotta (72′ Della Cagna), Natalia, Cuesta (41′ Speranza), Rettagliata, Ponzi, Costantini (64′ Potocar), Martini, Giangregorio, Carones, Mammone, Mocerino (74′ Trozzola) (34′ Di Roberto). A disposizione: Di Roberto, Trozzola, Leonardi, Potocar, Speranza, Lanciotti, Della Cagna. All. Troiani

Civitavecchia Rugby: Tremulo (64′ Borgna), Santoro, Vender, Vella, Levantaci, Alegiani, Robazza, Duca (76′ Simeone), Asoli, Auriemma, Manuelli (61′ Fraticelli), Bollo, Moreno, Castelnuovo, Nicita (61′ Centracchio). A disposizione: Tichetti, Battaglini, Centracchio, Fraticelli, Simone, Carparelli, Borgna, Scotti All. Lo Greco

Arb: Tavassi

Cartellini:

Calciatori: Natalia (Isweb Avezzano Rugby) 5/5;

Note: giornata calda, circa 350 spettatori presenti

Punti conquistati in classifica: Isweb Avezzano Rugby 5; Civitavecchia Rugby 2