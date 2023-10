AD AIELLI ARRIVA LA TELEVISIONE GIAPPONESE

Sono giunte questa mattina ad Aielli le telecamere di BS NTV (Nippon Television), una delle maggiori emittenti televisive giapponesi, per girare una puntata di “Racconti dei Borghi meravigliosi” interamente dedicata al paese marsicano, restando in loco per circa cinque giorni.

La trasmissione va in onda il sabato sera in prima serata e viene vista da circa due milioni di spettatori in Giappone.

Ideata nel 2007 da Kazuhiro Taguchi, ha portato nelle case del pubblico nipponico i borghi medievali italiani, le eccellenze nascoste del nostro paese e le mete turistiche meno conosciute.

Una bella vetrina internazionale per l’operoso comune guidato dal Sindaco Enzo Di Natale che ha così commentato:

“Konnichiwa! Eccoli qua!

Ho personalmente accolto questa mattina in comune gli inviati e i tecnici di BS NTV (Nippon Television), una delle principali emittenti televisive giapponesi.

(…)

Presto, insomma, saremo in onda in prima serata, di sabato sera, in Giappone (circa due milioni di spettatori a puntata).

Con straordinario orgoglio ci prepariamo a vivere questa nuova splendida avventura!”