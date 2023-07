ANNO FEDERICIANO 2023, IN SENATO LA CONFERENZA STAMPA PER ILLUSTRARE IL PROGRAMMA. SANTILLI: PER CELANO SARÀ UN EVENTO DI PORTATA EPOCALE

Anno Federiciano 2023, è il nome del progetto voluto dall’amministrazione comunale di Celano per la rievocazione storica degli 800 anni dall’assedio e dalla distruzione dell’antica Celano (1223) ad opera di Federico II di Svevia. Un grande evento che vedrà protagonista l’intera Città. Per scoprire le radici del progetto e le manifestazioni in programma per l’Anno Federiciano, che si terranno il 10-11-12 e 13 Agosto 2023, è stata convocata una conferenza stampa che si terrà a Roma martedì 18 luglio (inizio previsto alle ore 10) nella prestigiosa Sala “Caduti di Nassirya” al Senato della Repubblica, piazza Madama. All’incontro con i mass media parteciperanno il sen. Guido Quintino Liris e il consigliere regionale Abruzzo Massimo Verrecchia. Al sindaco di Celano, ing. Settimio Santili è riservato l’onore di presentare il progetto, di portata epocale per la città di Celano. Sempre il Sindaco Santilli dovrà illustrare nel dettaglio il programma e ricordare la cronologia degli eventi. Modera Mario Prignano, caporedattore centrale del Tg1.