ARCHEOLOGIA, MUSICA E SPORT NEL FINE SETTIMANA DELLE VACANZE LUCHESI

Un fine settimana ricco di cultura, musica, sport e socialità quello in programma per domani, sabato 8, e domenica 9 luglio, a Luco dei Marsi, nell’ambito del cartellone estivo “Vacanze luchesi”.

Domani pomeriggio, dalle 15 alle 17, cancelli aperti nel sito archeologico di Anxa-Angitia, l’area sacra ai Marsi, sede del santuario di Angizia, che sarà possibile visitare con la guida degli archeologi professionisti della cooperativa Limes. L’ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione. Nella serata di domani, dalle 21, nella centrale via Duca degli Abruzzi, “Isola pedonale in Musica nel Viale in Festa”, con più postazioni musicali e la presenza degli artisti Claudio Del Bove Orlandi e di “Gigi e la sua Band”, insieme alle iniziative speciali proposte dagli esercenti. Domenica 9, dalle 21, sempre in via Duca degli Abruzzi, manifestazione “Tutto Sport”, a cura dell’associazione Angizia Color Fun, che vedrà l’allestimento di aree gioco dedicate agli scacchi, al tennis, alla pallavolo e al calcio a 5, aperte a persone di ogni età, con la presenza di istruttori e specialisti delle diverse discipline. “Dalla musica allo sport nella grande isola pedonale su viale Duca degli Abruzzi, passando per l’appuntamento con l’apertura dell’area archeologica, da visitare sotto la guida esperta dei professionisti incaricati, questo fine settimana alle porte offrirà magnifiche occasioni di svago, cultura a tutto campo e socialità”, rimarca la sindaca Marivera De Rosa, “Anche quanti non partono verso le varie località di vacanza, e i visitatori presenti, troveranno certamente nella rassegna estiva tante proposte interessanti per vivere un’estate appagante”, rimarca la sindaca Marivera de Rosa, “Invito tutti a partecipare e a tenere d’occhio i canali social e il sito web dell’Ente per tutte le novità e le informazioni utili”.