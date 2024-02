ASSESSORE CONTESTABILE: L’APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DELLE TARIFFE PER LE STRISCE BLU ERA GIÀ PREVISTA NEL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE

In merito a quanto dichiarato a mezzo stampa dal consigliere comunale di opposizione Gaetano Ricci sulla riduzione delle tariffe per le strisce blu, l’assessore al Bilancio Cinzia Contestabile tiene a precisare che:

“L’emendamento a cui fa riferimento il consigliere Ricci è stato recepito e votato nel corso della seduta dell’ultimo consiglio comunale, svoltosi lo scorso 28 dicembre 2023. La discussione in merito a quanto richiesto nell’emendamento sarà sicuramente uno dei punti all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale che presumibilmente dovrebbe tenersi entro la prima quindicina di marzo”.

“Tengo, inoltre a precisare, che per volontà politica, ampiamente condivisa, è stata decisa la riduzione delle tariffe da approvare (per titolari o dipendenti delle attività commerciali in zona fascia blu), come già detto, nella prossima seduta consiliare”.