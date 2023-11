AVEZZANO. CAMBIA LA VIABILITÀ DELLA CITTÀ: AFFIDATA LA PROGETTAZIONE PER LA NUOVA ROTATORIA DI VIA XX SETTEMBRE, MIGLIORERÀ FRUIBILITÀ DELLA ZONA E SICUREZZA

Verrà realizzata nei prossimi mesi una nuova rotatoria in corrispondenza dell’incrocio tra via XX Settembre e via Brunelleschi ad Avezzano: un’opera pubblica attesa da tempo, programmata dall’Amministrazione comunale e inserita già nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche. Il valore complessivo del cantiere è di 200 mila euro, finanziato con fondi regionali e comunali. Proprio in questi giorni, infatti, il Comune ha affidato la progettazione di fattibilità tecnica-economica ed esecutiva allo studio dell’ingegner Stefano Gentile. A descrivere la novità nell’ambito di una più efficiente viabilità urbana, è il consigliere comunale Ignazio Iucci. “La città – dice – continua a crescere e a veder partire, al suo interno, cantieri strategici, che mirano a rendere il traffico più scorrevole, sicuro e ordinato. Un altro tassello è stato portato a termine in questi giorni, ovvero quello relativo all’affidamento della progettazione della rotonda all’incrocio tra via XX Settembre e via Brunelleschi”. La nuova opera pubblica, sorgerà al centro di un’area in cui si intersecano quattro arterie stradali molto trafficate. Il costo complessivo della progettazione è di 23.472,80 euro.

“Inoltre, – conclude Iucci – la rotatoria diventerà di fondamentale importanza anche per la vicina frazione di Caruscino che, in questo modo, vedrà migliorare il proprio collegamento col centro-città. Per la nostra Amministrazione, infatti, è prioritario ritrovare una più agile e veloce connessione con le frazioni. Un’azione, questa, che stiamo portando avanti anche con il maxi-progetto della ciclabile. Aggiungo, infine, che la rotonda andrà a decongestionare e ad alleggerire il peso del traffico sull’incrocio di via XX Settembre e sull’incrocio di via Brunelleschi, rendendo anche più sicura quella parte di città, frequentatissima dagli automobilisti e scenario nel passato di alcuni sinistri non gravi. Dopo lo spegnimento del T-red, vedremo partire un altro intervento decisivo per la viabilità di via XX settembre, che porterà ad una migliore godibilità dell’intera zona”. L’importante arteria di collegamento, già a giugno 2022, fu oggetto di lavori di rifacimento del manto stradale.