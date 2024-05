L’ISWEB AVEZZANO RUGBY IN SERIE A1, QUAGLIERI: “MOMENTO STORICO PER LA SOCIETÀ, PREMIAZIONE IN REGIONE PER RENDERE MERITO AD ECCELLENZA SPORTIVA ABRUZZESE”

La squadra rugbystica di Avezzano, grazie alla vittoria contro l’Unicusano Livorno Rugby, entra nel novero delle principali 18 società dell’elite nazionale ed il prossimo anno giocherà, unica tra le realtà non capoluogo di provincia o di regione, in A1.

“Per tutto il territorio marsicano si tratta di una grandissima conquista, sportiva e sociale, che rende merito ad un percorso, quello avviato dal Presidente Alessandro Seritti, “di casa e bottega”, nel senso nobile del termine: l’ISWEB è, infatti, una società sana in cui è fortissimo il senso di territorialità, di appartenenza e di condivisione, in cui organi societari e gran parte della squadra sono nati e cresciuti, non solo sportivamente, ad Avezzano e nella Marsica”, afferma l’Assessore regionale allo Sport Mario Quaglieri, presente in occasione dell’ultima gara.

“Si tratta di un’impresa che avrà sicuramente grandi ricadute positive sul mondo dello sport abruzzese, che potrà essere rappresentato con pieno merito ai massimi livelli del rugby: per questo, in accordo con il Presidente Marco Marsilio, con il quale c’è estrema concordanza sui temi caratterizzanti questo nuovo mandato, stiamo stabilendo una data per premiare la compagine avezzanese all’interno della sede regionale, come giusto riconoscimento per una cavalcata travolgente”, conclude.