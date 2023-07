AVEZZANO. CELEBRAZIONE DEL PANATHLON DAY 2023, GEMELLAGGIO DI AMICIZIA TRA I PANATLHON CLUB AVEZZANO E AGRO ROMANO

Lo scorso sabato 24 giugno, in occasione Panathlon Day 2023, dedicato alla ricorrenza del 72° anno di fondazione del primo Club a Venezia, si è celebrato il Gemellaggio di Amicizia tra il Panathlon Club Avezzano ed il Panathlon Club Agro Romano.

L’evento è stato l’occasione per suggellare il consolidato rapporto di amicizia tra i Club, per favorire la conoscenza personale dei soci e la condivisione di iniziative associative.

Nella mattinata i soci dei Club, accompagnati da alcuni rappresentanti dell’Associazione Amici dell’Emissario di Capistrello, hanno effettuato una escursione sul Sentiero dell’Emissario Claudio-Torlonia, un percorso storico-naturalistico meraviglioso che conduce al canyon dell’Emissario, costeggiando pareti di roccia e grotte ed attraversando opere di grandissimo valore, come l’arco Romano, l’antica centrale elettrica di Torlonia e la Ferrovia del Liri.

Nel corso del conviviale, avvenuta presso il Ristorante Antico Borgo in Alba Fucens, i due Presidenti Fabio Di Battista per il Panathlon Club Avezzano ed Italo Guido Ricagni per il Panathlon Club Agro Romano hanno espresso le motivazioni che hanno condotto al gemellaggio dei due Club, con l’impegno di rafforzare la loro collaborazione attraverso iniziative volte all’affermazione dell’ideale sportivo e dei suoi valori morali e culturali.

Il socio del Club Agro Romano e presidente dello Associazione Sport in Vaticano Domenico Ruggiero, per ampliare i progetti sportivi ha consegnato il gagliardetto “ Sport Vaticano”.

Sono inoltre intervenuti il Past Consigliere del Panathlon International Marcello Nicola Marrocco e la Vice Governatrice dell’Area VII Distretto Italia Emi Di Stefano, i quali hanno evidenziato che il gemellaggio è l’espressione migliore per esternare e realizzare queste finalità.

Al termine dell’incontro, i Presidenti dei due Club, dopo lo scambio dei doni in ricordo dell’importante evento, hanno apposto la loro firma sulla “Pergamena del Gemellaggio” per suggellare l’adesione ai progetti di collaborazione tra i sodalizi.