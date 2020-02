AVEZZANO. CONTROLLI SU DUE PAZIENTI PER ESCLUDERE CONTAGIO DA CORONAVIRUS

Avezzano. Pronto Soccorso di Avezzano monitorato con obbligo di mascherina in quanto sono in corso controlli su 2 pazienti con sintomi influenzali. Li stanno sottoponendo a verifica per Coronavirus, al momento nessun riscontro.

notizia in aggiornamento…