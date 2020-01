AVEZZANO. CORSO GRATUITO, “TECNICO ESPERTO IN ENOGASTRONOMIA”

👉🏻 CORSO GRATUITO E INSERIMENTO LAVORATIVO📣 ISCRIZIONI APERTE📣

per il conseguimento della qualificazione di “TECNICO ESPERTO IN ENOGASTRONOMIA E VALORIZZAZIONE DELLA CUCINA REGIONALE” 👨‍🍳👨‍🍳👨‍🍳

Per iscrizioni ed informazioni contatta

Lo Studio Formazione Srl ai seguenti recapiti:

📞 0863/ 26769 – 3392367658