AVEZZANO. D’ALESSANDRIS: “VIETATO SOTTOVALUTARE IL VASTOGIRARDI”

Il commento dell’attaccante biancoverde, uno dei probabili protagonisti del prossimo match di campionato

3 giornate di campionato, un lampo d’artista sfociato in gol contro il Fossombrone, un assist decisivo con la Sambenedettese: “Con i marchigiani abbiamo giocato alla pari, abbiamo qualità”

Lo scacco alla Regina, la Sambenedettese, in tre mosse: lancio di Forte, stop di D’Alessandris e incornata vincente di Roberti per l’1-0. Gianmarco D’Alessandris, l’ala sinistra dei biancoverdi, rivive e commenta così l’esemplare sequenza dell’iniziale vantaggio dell’Avezzano nella gara di domenica scorsa contro i marchigiani: “E’ stato frutto delle qualità che abbiamo anche se poi non siamo riusciti a gestire bene il vantaggio. Siamo una squadra nuova che cerca la chimica giusta, serve del tempo per cementare l’amalgama”

Oltre agli assist, D’Alessandris ha nel repertorio lampi d’artista che si tramutano in gol come quello contro il Fossombrone: zig zag su due difensori e gol.

“Sì, è stata una bella rete ma il merito va anche a Roberti che ha pressato i difensori e li ha indotti all’errore. Sarei stato più contento se in quell’occasione fossimo riusciti a vincere”

Contro la Sambenedettese per l’Avezzano è stato un prezioso test di autostima. “Abbiamo giocato alla pari, a tratti siamo stati persino superiori”, dice D’Alessandris.

“Il nostro approccio iniziale troppo timido? Non direi, semmai c’è stata un po’ di disattenzione dopo il nostro vantaggio ama abbiamo dimostrato che l’Avezzano c’è e può far bene”

Domenica prossima trasferta in Molise, contro il Vastogirardi che ha segnato un gol in tre gare ma ha ne ha subite solo due.

“So poco dell’avversario ma ogni partita è difficile. Col Vastogirardi, a differenza della Samb che induceva subito ad alzare subito il livello di allerta, sarà necessario lavorare di più su noi per trovare le giuste motivazioni ed evitare di sottovalutare l’avversario. Inoltre, avremo a che fare con un fattore ambientale nuovo, il campo sintetico”

Biglietti e diretta streaming.

Entrambe del tifoserie, come comunica il Vastogirardi, potranno acquistare i biglietti al botteghino il giorno della gara al costo di 10 euro.

Gli under 14 non pagano. La società molisana specifica che per il settore ospite i posti a sedere sono 50 e 200 quelli in piedi.

Questo il link per diretta streaming:https://watch.castr.io/fSLLX4JWGMLxCvAIEfn7/stream/jjIQdldklWWuLccDRNxE