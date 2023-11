AVEZZANO. GALÀ DELLA LIRICA AL TEATRO DEI MARSI

Giovedì 7 dicembre, alle 21, al Teatro dei Marsi la nona edizione del Gala’ della lirica. L’evento, organizzato dal Comitato per la Comunicazione Culturale Città di Avezzano, presieduto dalla dott.ssa Maria Paola Giorgi con Gianna Facchini e Gianfranco Lombardi. L’iniziativa è patrocinata dal comune, dalla fondazione Carispaq e da sponsor privati. Per la nuova edizione della manifestazione pre-natalizia, ospite musicale sarà il popolare tenore abruzzese Piero Mazzocchetti che si esibirà nel recital dal titolo ‘Tonight’, accompagnato dai musicisti Francesco Mammola, Pierluigi Santullo, Roberto Desiderio e Gabriele Pesaresi. Per quanto concerne inoltre la solidarietà, quest’anno gli organizzatori, di concerto con l’amministrazione comunale, devolveranno il ricavato all’associazione Viva che è accanto alle pazienti oncologiche nel loro percorso psicofisico. “Il Galà della lirica è un contenitore in cui lirica, musica, danza e teatro si fondono diventando il mezzo per raggiungere il fine della solidarietà – dichiarano Maria Paola Giorgi, Gianna Facchini e Gianfranco Lombardi, rispettivamente presidente e componenti del comitato per la comunicazione culturale Città di Avezzano – molti sono gli artisti che si sono esibiti in questi anni, anche grazie al sostegno delle istituzioni e del pubblico che ha sempre seguito con entusiasmo la kermesse”. All’evento, presentato da Luca Di Nicola, per il comune, saranno presenti il Sindaco Giovanni Di Pangrazio e il vice sindaco e assessore alle politiche sociali Domenico Di Berardino. Per avere informazioni sul Galà e per prenotare i biglietti di ingresso, si può telefonare ai numeri: 347-7231579 – 338-9829950. I ticket saranno comunque disponibili anche il giorno dello spettacolo, nel botteghino del Teatro, a partire dalle 17. Appuntamento dunque a giovedì 7 dicembre, alle 21, al Teatro dei Marsi con la musica e la solidarietà della nona edizione del Galà della lirica.