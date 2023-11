AVEZZANO. IL DOTTOR RAFFAELE VICARETTI ELETTO PRESIDENTE DELL’ UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI AVEZZANO E DELLA MARSICA (UGDCEC)   ELETTI ANCHE I COMPONENTI DEL DIRETTIVO

I giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Avezzano e della Marsica (UGDCEC) hanno un nuovo presidente dell’Unione e un nuovo Consiglio direttivo. Presidente è il dott. Raffaele Vicaretti, eletto lunedì dall’assemblea degli iscritti. Gli altri componenti del Consiglio direttivo sono: dott.ssa Alessia Farinacci (vice presidente), dott. Gregorio Fina (tesoriere), dott.ssa Marianna Vicaretti (segretario), dott.ssa Manuela Ranieri (responsabile Commissione studio) e dott.ssa Loreta Ruscio (consigliere delegato alle comunicazioni e rapporti istituzionali). Il Collegio dei Probiviri invece sarà composto dalla dott.ssa Rosa Maria Pomponio (presidente uscente) e dal dott. Letizia Massimo (vice presidente uscente).

Il Presidente ha rivolto subito un pensiero ai suoi colleghi: “Ringrazio i giovani colleghi per la fiducia concessami con l’elezione a presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Avezzano e della Marsica e colgo l’occasione, a nome di tutti gli iscritti, per ringraziare chi ha guidato, in maniera esemplare, l’Unione fino ad oggi. Guida che è ancora a disposizione nelle persone dei colleghi dott.ssa Rosa Maria Pomponio e dott. Letizia Massimo, che saranno i membri del Collegio dei Probiviri. Noi tutti dovremo lavorare affinché i colleghi neo iscritti e i tirocinanti possano trovare nell’Unione un’Associazione nella quale confrontarsi, crescere e sentirsi più sicuri. Confronto, che sarà non solo a livello locale, perché saremo presenti anche nel nazionale per contribuire fattivamente alle sfide che attendono la nostra professione.”