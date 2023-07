AVEZZANO. INCENDIO IN UN APPARTAMENTO DURANTE UNA FESTA, 19 PERSONE FINISCONO IN OSPEDALE

Incendio all’interno di un appartamento durante i festeggiamenti per un matrimonio. Il fatto è accaduto ieri sera verso le 23.30 in via XX settembre ad Avezzano.

Diciannove persone sono finite in ospedale, di queste 12 sono state dimesse subito dopo, mentre per 6 di loro si è reso necessario il ricovero negli ospedali di Avezzano e l’Aquila.

Un incendio che solo grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco non ha avuto conseguenze peggiori, anche perché erano rimasti intrappolati al terzo piano della palazzina, tutti tratti in salvo dai soccorritori.