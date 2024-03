Si è spenta a 75 anni Maria Pia Ceccarelli, maestra che ha insegnato in diversi comuni della Marsica. Una notizia che ha suscitato profonda commozione in tutto il territorio , la donna è stata colpita da un malore improvviso che non le ha lasciato scampo.

Maria Pia Ceccarelli lascia il marito, il dottor Clelio Guanciale, e i figli Lino, noto attore, e Giorgio.