AVEZZANO, OTTIMO PAREGGIO (1-1) ALLA PRIMA USCITA STAGIONALE COL SAN  MARZANO, UNA DELLE FAVORITE DEL PROSSIMO CAMPIONATO

Mister Ferazzoli: “Soddisfatto dell’applicazione dei ragazzi, test probante perché l’avversario è forte”

SIENA – Il primo test stagionale, nell’amichevole di oggi pomeriggio a Siena col San Marzano (serie D), finisce pari, con una rete per parte. Per l’Avezzano è un ottimo risultato tenendo conto della forza dell’avversario che, per qualità e cifra tecnica, è considerato una delle favorite nel prossimo torneo di serie D. Ciononostante, i biancoverdi hanno tenuto il campo con determinazione e personalità.

Il mister dell’Avezzano, Giuseppe Ferazzoli, ha messo in campo, tra il primo e il secondo tempo, due formazioni diverse per fare le prime valutazioni e cercare le risposte del campo, anche se ancora molto parziali.

Le reti nel primo tempo, concentrate in sette minuti, in un botta e risposta. Al 17’ il vantaggio il San Marzano con Ferrari che riesce a battere l’estremo difensore biancoverde Sarracino. L’Avezzano riequilibra le sorti della gara al 24’ con Roberti che firma il pareggio grazie a un assist di testa di Bolo.

Ferazzoli commenta: “Sono soddisfatto, mi è piaciuta l’applicazione e l’attenzione che i ragazzi hanno messo nella gara. E’ stato un test molto probante perché il San Marzano è una squadra molto forte che sarà protagonista nel girone. Contento di quel che ho visto”

Lapidario Fabrizio Roberti, autore del pareggio: “Bene così, continuiamo a lavorare per mettere forza nelle gambe in vista del campionato”

Formazioni primo tempo:

AVEZZANO: Sarracino, Pietrangeli, Cattanei, Pertosa, Golia, Costa Ferreira, Marzuillo, Verna, Bolo, Roberti, Senesi.

All: Ferazzoli

S. MARZANO: Cevers, Pisciotta, Chiarello, Cipolla, Cusati, Emmanouil, Maimone, Balzano, Casillo, Tripicchio, Ferrari.

All: Giampà

____________________________________________

Formazioni secondo tempo:

AVEZZANO: Brusca, Pinelli, De Lorenzo, Montecolle (23’ st Bonfigli), Filippini, Forte, Angelilli, De Almeida (23 st. Gleilson), D’Alessandris, Lapenna, Makill.

S. MARZANO: Feol (15’ st Pareiko), Musso, Bruno, Altobello, Favo, Penka, Somma, Montorio, Allegretti, Scoppetta, Fode.

Marcatori: 17’ Ferrari; 22’ Roberti