BERARDINETTI: L’OSPEDALE DEI MARSI È BLUFF, IL CODICE DI TAGLIACOZZO SCOMPARIRÀ

“L’ospedale dei Marsi è un bluff e l’ordine del giorno approvato dal consiglio regionale non riconsegnerà il codice all’ospedale di Tagliacozzo che sulla carta ormai non esiste più”. Non usa mezzi termini il sindaco di Sante Marie, Lorenzo Berardinetti, per commentare le ultime notizie riguardanti l’ospedale di Tagliacozzo e l’ordine del giorno presentato dal consigliere regionale, Simone Angelosante. “Leggendo i documenti balza subito all’occhio che l’articolo 100 del regolamento sugli ordini del giorno del consiglio regionale chiarisce che questo tipo di atti sono finalizzati a dare indicazioni sull’applicazione della legge ma non a modificarla”, ha precisato Berardinetti, “l’ordine del giorno presentato è quindi una presa in giro e non ha nessun valore, tranne quello elettorale ovviamente. La rete ospedaliera non verrà modificata e nessuno ridarà il codice all’ospedale di Tagliacozzo che è ormai uno stabilimento, proprio come previsto inizialmente dal piano”. Non quindi azioni concrete e immediate ma solo “auspici” che difficilmente si tradurranno in fatti. Per questo Berardinetti, che ricopre anche il ruolo di presidente dell’Uncem regionale, ricorda che “i nostri comuni montani, come tutti quelli delle aree interne abruzzesi, hanno bisogno di servizi e di risposte concrete non di promesse. L’ospedale dei Marsi è sicuramente un progetto affascinante, ma non ha forza se non sulla carta. Perché costruire cattedrali nel deserto fatte di parole se poi di fatto nel piano ospedaliero non cambia niente per una struttura importante come quella di Tagliacozzo? Il futuro edulcorato da ordini del giorno senza prospettiva non ci interessano, la giunta regionale è stata impegnata con 12 punti ma in nessuno si parla di fare in modo che l’ospedale Umberto I non venga declassato e non venga trasformato in uno stabilimento. Quindi non cambia nulla. Questa è l’amara realtà. L’unico triste dato di fatto è che da domani la Regione disattiverà il codice ospedaliero per l’ospedale di Tagliacozzo e ai Ministeri della Salute e dell’Economia il codice relativo all’ospedale di Tagliacozzo scomparirà”.