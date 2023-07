CANISTRO. IL COMUNE TENDE LA MANO ALLE ESIGENZE DELLE FAMIGLIE E AVVIA IL CENTRO AGGREGATIVO PER BAMBINI

Avviato il centro aggregativo per la prima infanzia di Canistro. Il nuovo servizio, voluto dall’amministrazione comunale guidata da sindaco Gianmaria Vitale, in collaborazione con l’Unione dei Comuni Montagna Marsicana, si trova in piazza Monti Simbruini e sarà destinato ad ospitare i bambini dai 0 ai 3 anni di età. “Il servizio è completamente gratuito per le famiglie dei bambini”, ha detto il sindaco Gianmaria Vitale, “si svolge in un ambiente totalmente rinnovato che in precedenza ospitava una scuola, con attrezzatura sicura, colorata e stimolante per il gioco dei più piccoli. In questo modo vogliamo offrire un’opportunità per tutti coloro che necessitano di conciliare i tempi tra la famiglia e il lavoro. Il centro è nato dopo una ricognizione sulle strutture idonee fatta dall’Unione dei Comuni Montagna Marsicana e ringrazio il presidente Settimio Santilli e la responsabile del Sociale dell’Ecad n. 2 Sabrina Frezza per aver scelto la sede del nostro comune”. Il nuovo servizio, pensato e realizzato a misura di bambino, sarà aperto dalle ore 8 sino alle 16 e resterà attivo per tutto il mese di luglio. Poi, dopo la pausa di agosto, riprenderà ad ospitare i bambini dal primo settembre e sino a giugno 2024. “L’iniziativa nasce in sinergia con il comune di Canistro”, ha detto l’Ing. Settimio Santilli, presidente dell’Unione dei Comuni Montagna Marsicana, “per dare un servizio quantomai necessario ed accessibile a tutti, soprattutto alle famiglie meno abbienti. Aiutare le famiglie più bisognose è la finalità principale dell’Unione dei Comuni. Così come fatto a Canistro, dove l’amministrazione è stata molto rapida nel rendere disponibile una struttura idonea ed in questo senso ringrazio il Sindaco Vitale per la proficua collaborazione, intendiamo creare almeno un centro aggregativo per ogni area dell’ex Comunità Montane in maniera da garantire un servizio capillare ed equo su tutto il nostro territorio e non creare disagio negli spostamenti e nelle giornate lavorative ai genitori ”. Il centro aggregativo per la prima infanzia, grazie alla collaborazione tra Comune di Canistro e Unione dei Comuni Montagna Marsicana, è stato pensato anche per sopperire alle richieste, nei limiti della capienza del servizio, di persone che non sono residenti a Canistro, ma ad esempio nei paesi limitrofi. Per maggiori informazioni e sulla disponibilità dei posti è possibile contattare il numero 0827.1810559. I centri aggregativi di prossimità, destinati a sopperire alle esigenze delle famiglie, rappresentano anche un ottimo strumento in grado di facilitare l’apprendimento della vita con i propri pari per il bambino, facilitare il suo percorso di autonomia ed emancipazione e garantire lo sviluppo delle singole attitudini.