CAPISTRELLO FESTEGGIA I 102 ANNI DI RENATO DE VITO

La comunità di Capistrello ha festeggiato i 102 anni del signor Renato De Vito. Un uomo, che nonostante la veneranda età, è ancora un punto di riferimento importante per la figlia ed i due nipoti che lo accudiscono amorevolmente.

L’ultracentenario, che gode di ottima salute e di una mente fervida, ha lavorato nel campo delle grandi opere come assistente edile. La sua vita lavorativa lo ha portato spesso fuori dall’Italia, in Svizzera, in particolar modo, ma non ha mai dimenticato il proprio paese d’origine Capistrello, e le sue tradizioni, dove la sua famiglia ha sempre vissuto e dove egli stesso ha deciso di ristabilirsi definitivamente.

Anche il Sindaco Francesco Ciciotti, accompagnato dagli amministratori comunali, ha voluto rendere onorare il signor De Vito, omaggiandolo con una targa.

“Celebrare queste importanti ricorrenze rappresenta sempre un momento di gioia ed emozione per la comunità tutta” – dice il primo cittadino – “Spegnere le candeline per il superamento dei cento anni di vita è un traguardo importante. Festeggiare e portare gli auguri di tutta l’Amministrazione al nostro concittadino, che si è distinto nella vita per la dedizione al lavoro e alla famiglia, per la generosità e per il buon cuore, è stato per noi un vero onore. Al signor Renato, depositario di valori genuini da tramandare alle generazioni future ed esempio di impegno e sacrificio, rinnoviamo i migliori auguri per questo traguardo raggiunto” – conclude Ciciotti.