CAPODANNO: 13ENNE MUORE AD ASTI, NEL NAPOLETANO UNA DONNA FERITA DA UN PROIETTILE

Tragedia di fine anno ad Asti, dove un 13enne ha perso la vita per delle lesioni all’addome causate forse da un petardo, ma non si esclude che possa essersi trattato, come riporta il quotidiano “La Repibblica”, di un colpo di pistola.

Il fatto è accaduto in un campo nomadi dove il piccolo viveva, sull’accaduto indagano i carabinieri.

In provincia di Napoli, una donna che si era affacciata sul balcone è stata colpita da un colpo d’arma da fuoco. Ricoverata al cardarelli non è in pericolo di vita.