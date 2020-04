CARLO PERDE LA SUA BATTAGLIA CONTRO IL CORONAVIRUS

Purtroppo non ce l’ha fatta Carlo Cirfera operaio 48 enne di Copertino un paese nel Salento in provincia di Lecce. Era risultato positivo al Covid-19.

Ecco il post del Sindaco di Copertino Sandrina Schito:

Una Domenica delle Palme che non dimenticheremo, un Momento di Silenzio per un nuovo lutto nella nostra città. Un nostro giovane Concittadino, da settimane in ospedale, ha combattuto strenuamente ma il virus purtroppo ha prevalso. Siamo vicini alla moglie, alla giovane figlia, rispettando questo immenso dolore. La Città ha bisogno di Silenzio, di Rispetto, non di parole scomposte. Il Virus si vince così, rispettando i decreti, non uscendo e diventando

COMUNITÀ RESPONSABILE . Il resto rimandiamolo a guerra finita.