CARSOLI – STRADE PATTUGLIATE PER I FURBETTI DEL DECRETO

MOLTI ANCORA NON CAPISCONO L’IMPORTANZA DI RESTARE A CASA

Nella Carsoli, quasi deserta, ancora c’è qualcuno che non ha capito bene il nuovo decreto. Alcuni passeggiano lungo la SS Tiburtina, che fiancheggia il cimitero, con cane annesso, senza mascherina, come se il tutto non appartenesse alla loro vita. Per contrastare gli ultimi irriducibili, diverse pattuglie in servizio, con posti di blocco su tutta strada statale, fermano viandanti a passeggio ed in macchina, chiedendo l’autocertificazione per lo spostamento. Dislocamento sul territorio anche della Polizia Locale, che controlla gli spostamenti interni dei cittadini, per un maggior controllo della situazione.