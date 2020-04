CASE DI RIPOSO, FEDELE: “BENE I CONTROLLI EFFETTUATI IN UNA STRUTTURA A RISCHIO CONTAGIO PER GLI OSPITI. ADESSO BISOGNA ESTENDERLI E TUTELARE LA SALUTE DEI PIÙ DEBOLI”

Il Consigliere Regionale M5S Giorgio Fedele accoglie positivamente la notizia di queste ore relativa ai controlli effettuati dalla ASL 1 all’interno di una casa di riposo, dove sono state riscontrate diverse violazioni alle misure per il contenimento del virus Covid-19. “Ho più volte segnalato all’Assessore Verì e ai vertici della Asl la necessità di operare controlli stringenti su tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie, sia pubbliche sia private, presenti sul nostro territorio. Quanto purtroppo accaduto in altre regioni, con fenomeni di diffusione del contagio all’interno di case di riposo, ci obbliga a raddoppiare gli sforzi affinché i nostri anziani, ospiti nelle strutture della provincia dell’Aquila siano tutelati al massimo e protetti dal rischio di contagio. Per questa ragione non posso che accogliere positivamente la notizia dei controlli posti in essere dalla Asl 1 in una struttura dell’aquilano”.

“Quello che mi preoccupa – spiega Fedele – sono le varie criticità riscontrate nel corso del sopralluogo. Sapere di persone assembrate in una sala tv o riunite nei locali mensa senza le necessarie misure di distanziamento interpersonale, mi rattrista e soprattutto mi fa temere che possa non trattarsi di un caso isolato”.

“Per questo motivo – conclude – la Regione deve raddoppiare gli sforzi affinché tutte le strutture di assistenza nella provincia dell’Aquila siano controllate per verificare il rispetto di tutte le misure prescritte contro il diffondersi del Covid-19. La Regione ha l’obbligo di restare al fianco dei più deboli, soprattutto degli anziani che rappresentano la nostra memoria e un patrimonio culturale per le nuove generazioni”.