Celano (AQ) – Terzo appuntamento del progetto “Suoni Itineranti lungo antiche mura“. In scena lo spettacolo di musica Rom In viaggio con l’artista Santino Spinelli, l’Alexian Group e i Solisti dell’Orchestra europea per la Pace, nell’ambito del Festival All’ombra del Castello.

L’evento, sostenuto da Fondazione Carispaq, Comune e Pro Loco di Celano, Bio Fucino e Carburanti Le Ginestre, si terrà stasera a Celano, alle ore 21,30, preso la Piazzetta San Giovanni.