CELANO. ANCORA FURTI IN ABITAZIONI IN CITTÀ

Ennesimo furto in abitazione a Celano, questa volta i ladri sono entrati in azione in via Aldo Rossi, strada adiacente gli impianti sportivi di via della Torre.

Furto che si aggiunge a quelli della settimana scorsa, quando questi malviventi hanno rubato in diverse abitazioni, anche nel centro cittadino.

Si invitano i residenti a prestare attenzione e segnalare movimenti sospetti alle forze dell’ordine.