CELANO CITTA’ SMART, NEL CENTRO STORICO INSTALLATI DUE TOTEM DIGITALI E INFORMATIVI

Nell’ambito delle politiche e dei progetti che l’amministrazione comunale di Celano ha inteso adottare per offrire un servizio migliore e innovativo, in piazza IV Novembre e all’ingresso dell’Auditorium Fermi, sono stati installati due totem digitali touch screen.

A darne notizia è il Vicesindaco con delega alla Città Piero Ianni che dice: “Questi strumenti favoriranno una comunicazione dinamica e interattiva, fruibile nell’arco delle 24 ore che consentirà di rimanere sempre aggiornati in tempo reale e saranno un supporto efficace per vivere la città e il territorio, sia per i nostri concittadini che per i turisti.

“I totem, realizzati rispettando esteticamente il decoro urbano, sono stati dislocati in due punti strategici del centro storico e sono dotati di sistemi comunicativi all’avanguardia. Verranno aggiornati regolarmente per offrire adeguate notizie in merito alla storia, ai luoghi da visitare e per tutte quelle informazioni utili per vivere al meglio la nostra città” – conclude il Vicesindaco Ianni.

“Con questo intervento – afferma il consigliere comunale con delega al Turismo Toni Di Renzo – Celano si trasforma da città meta di turisti a città a chiara vocazione turistica. L’obiettivo è quello di dotare la città di una strumentazione digitale che aggreghi e veicoli informazioni, progetti, iniziative e servizi per il turismo”.