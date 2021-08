CELANO. CLINICA L’IMMACOLATA: INCONTRO TRA IL SINDACO SANTILLI E IL PRESIDENTE PIETRACUPA

Il Sindaco di Celano ha incontrato il Presidente del CDA di Neuromed-Cardiomed “ la nuova proprietà della CLINICA L’IMMACOLATA”, un faccia a faccia che il primo cittadino ha illustrato sulla sua pagina FACEBOOK, per far conoscere alla cittadinanza e non solo, la situazione della struttura sanitaria.

“Ho avuto un incontro molto cordiale e disteso col dottor Mario Pietracupa Presidente del CDA di Neuromed-Cardiomed che rappresenta la nuova proprietà della CLINICA L’IMMACOLATA, per avere i giusti chiarimenti sullo stato dell’arte della Clinica stessa, in maniera che questi non si possano da qui in avanti prestare a futili e quantomai inopportune strumentalizzazioni di ogni sorta”, ha scritto Santilli.

“Vi è in corso una omologa di concordato in continuità che presuppone di per sé un piano industriale di rilancio che è al vaglio dell’autorità giudiziaria competente.

Il presidente in questa fase dunque può svolgere le proprie funzioni limitatamente all’ordinaria amministrazione, mentre quella straordinaria è di competenza dell’amministratore giudiziale. Questo significa che ogni operazione, anche la più banale, è sottoposta al vaglio “con il microscopio” dal delegato del Tribunale.

È insito in sé che un piano concordatario è efficace se offre prospettive di continuità nella gestione aziendale oltre che l’impegno concreto al risanamento definitivo e duraturo nel tempo.

Nel frattempo vi è stato un incremento delle attività sanitarie, l’acquisizione di nuove e competenti professionalità ed è stato garantito il rapporto di continuità con il personale dipendente che al momento è stato integrato e non ridimensionato.

Celano, e dunque la Clinica L’IMMACOLATA, sono state inserite nel network del progetto di ricerca da parte della nuova proprietà.

L’obiettivo del gruppo Neuromed-Cardiomed è rafforzare l’immagine della Clinica attraverso la qualità delle prestazioni da erogare e renderla polo attrattivo e di eccellenza della sanità abruzzese.

Il gruppo è solido, ha una storia pregressa ed attuale di serietà e competenza che parla da sé.

La Clinica è in ottime mani e io sono molto fiducioso che le cose volgano solo al meglio.

La proprietà sa quel che deve fare, perché lo sa fare; va lasciata lavorare serenamente e in pace senza alcuna intromissione o strumentalizzazione, soprattutto di natura politica.

Buon lavoro alla Neuromed-Cardiomed e a tutto il prezioso e professionale personale della Clinica L’IMMACOLATA”.