CELANO. DONATO DALLA FONDAZIONE PICCONE UN MEZZO DI TRASPORTO ALL’ASSOCIAZIONE ALBA

È stato consegnato ieri un mezzo di trasporto all’ Associazione Alba, che si occupa dell’aiuto dei ragazzi con spettro Autistico, da parte della Fondazione Fabio Piccone, diretta dal Presidente Ivenza Baruffa che ogni anno sposa progetti di solidarietà.

La consegna è avvenuta ieri sera presso i locali della sede in via Stazione, alla presenza di Don Gabriele che ha benedetto il mezzo, dei rappresentanti della Fondazione: Federico Piccone, Franco Piccone, Fabrizio Piccone, Barbara Bracci, Tonino Biocca, Ascanio Torrelli, Gianni Stornelli, Carlo Angelosante. Per l’Associazione Alba, tra gli altri il Presidente Vittoriano Lemme e Diana Mascitti. Presenti anche rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, con il consigliere comunale Divina Cavasinni che ha fatto le veci del Sindaco Settimio Santilli, il Presidente del Consiglio Comunale, Silvia Morelli, gli assessori Cinzia Contestabile e Lisa Carusi, i consiglieri Tony Di Renzo e Valeriano Fidanza.

“ Attraverso piccoli gesti si riescono sempre ad ottenere grandi risultati”, ha commentato a nome della Fondazione Piccone Ascanio Torrelli, “ con fondazione da anni con singole iniziative ci prefiggiamo l’obiettivo di aiutare ed essere utili, tanti piccoli gesti che ognuno di noi può fare, ringrazio tutti i soci della Fondazione che ogni anni con impegno e dedizione lavorano per raggiungenre gli obiettivi che ci prefiggiamo”.

“ La fondazione Piccone fatto tanto per il territorio”, ha commentato il Consigliere Divina Cavasinni, “ io oltre ad essere in veste Istituzionale, faccio parte di queste realtà, conosco molto bene le difficoltà quotidiane che si affrontano, ma grazie agli operatori che sono il motore di tutto riusciamo ad andare avanti”.

“ Ringrazio la fondazione Piccone per questo regalo gradito”, ha evidenziato il Presidente di Alba Vittoriano Lemme. “ Un mezzo di trasporto che permetterà ai nostri ragazzi di poter uscire per eventuali iniziative, ne avevamo sicuramente bisogno”.

“ Questo mezzo di trasporto ci dà l’opportunità a questi ragazzi di raggiungere centri sportivi, teatri, luoghi di lavoro insomma verrà utilizzato molto molto.”.

La fondazione Piccone non è nuova ad iniziative del genere, per raggiungere questo obiettivo quest’estate era stata organizzata la “ Camminata della Solidarietà”, manifestazione dal titolo: “ Celano cammina e dona per Alba liberi dall’Autismo, alla quale presero parte oltre 200 persone. Un evento che ha permesso, grazie ad un mix di sponsor e solidarietà, di raccogliere 15mila euro per Alba, primi introiti frutto delle magliette che erano state realizzate proprio per l’evento.