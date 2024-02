CELANO. IL CAMPO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT CAMBIA VOLTO

Tornano pienamente fruibili il campo da gioco e le tribune del Palazzetto dello Sport di Celano.

“Per rendere fruibile e omologabile l’impianto secondo il regolamento – fa sapere il Sindaco Settimio Santilli – sono stati eseguiti e portati a termine, nel rispetto del programma predisposto, gli interventi riguardanti la rimozione della vecchia pavimentazione di legno con l’installazione di una pavimentazione in parquet di nuova generazione. Sono state spostate anche le tribune, con un considerevole aumento dei posti a sedere fino a 1.000 spettatori. Nei prossimi giorni – preannuncia il Sindaco – candideremo la struttura quale centro federale di calcio a cinque, perché ora ha tutti i requisiti per esserlo non avendo nulla da invidiare a nessun’altra struttura d’Abruzzo”.

Gli interventi di rigenerazione e di adeguamento rendono il nuovo campo omologabile e regolamentare per le gare ufficiali di calcio a cinque, basket e pallavolo e oggi pomeriggio si giocherà la prima partita ufficiale dei ragazzi under19 dello Sport Center Celano.

Soddisfazione anche per il Vicesindaco con delega alla città Piero Ianni e per il Consigliere comunale con delega allo sport Valeriano fidanza.

“Con questo intervento consegniamo alla città una nuova pavimentazione a norma, sicura, bella e funzionale, adatta a diverse discipline sportive – dichiara Ianni. Avere un campo polivalente come il nostro, collegato ad una struttura che può ospitare circa 1.000 persone, ci proietta direttamente tra i centri sportivi più all’avanguardia, in grado di promuovere, sviluppare e valorizzare anche i settori giovanili.”

“La pavimentazione in parquet installata presso il Palazzetto dello Sport – dichiara Fidanza – è sicuramente la scelta ottimale sia per le competizioni ufficiali sia per gli allenamenti non solo di calcio a 5, ma anche di altre discipline sportive quali volley e basket, in quanto il manto è antitrauma e non abrasivo. Con questa nuova superficie di circa 1.100 mq e con la sistemazione delle tribune, ci candidiamo ufficialmente come centro federale di Calcio a 5.”