CELANO. IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA LOLLOBRIGIDA IN VISITA AL COVALPA. IL FUCINO DEVE DIVENTARE FIORE ALL’OCCHIELLO DEL SISTEMA AGRICOLO

L’agricoltura abruzzese risulta tra quelle più colpite dalla crisi, anche a causa dei danni provocati dalla peronospora, la malattia più grave della vite. In particolare il bacino fucense, a vocazione agricola per eccellenza, è senz’altro quello che più di ogni altra zona sta risentendo delle ripercussioni del negativo andamento della produzione e dell’andamento economico.

Di questo e delle possibili forme di sostegno e di intervento si è parlato questa mattina a Celano nel corso di un incontro svoltosi nella sede del Covalpa, alla presenza del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, accompagnato per l’occasione dal senatore Guido Quintino Liris e dal coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Etelwardo Sigismondi.

Ad oggi il Covalpa, in rapida espansione, rappresenta l’azienda leader nella trasformazione dei prodotti fucensi, con quote di mercato, ampliate con l’entrata in funzione di un nuovo impianto, nel campo della surgelazione, lavaggio e refrigerazione delle produzioni agricole.

Il Ministro ha fatto tappa a Celano nell’ambito del più vasto tour organizzato in Abruzzo, appunto, per incontrare le Istituzioni e le rappresentanze imprenditoriali e sindacali del mondo agricolo abruzzese.

“E’ stato un onore avere ospite a Celano il Ministro Lollobrigida – dice il Sindaco Settimio Santilli – al quale rivolgo parole di ringraziamento per la particolare attenzione rivolta al nostro territorio. Il Ministro ha speso parole di incoraggiamento e di sostegno non solo per l’economia agricola regionale. Considerando nello specifico le varie problematiche che riguardano il bacino agricolo fucense, il Ministro Lollobrigida ha tenuto a sottolineare che in questo quinquennio il Governo, con il supporto delle istituzioni locali, non trascurerà affatto il Fucino che, anzi, deve diventare un fiore all’occhiello dell’intero comparto agricolo”.

L’impegno del Ministro Lollobrigida arriva all’indomani della firma del decreto per il riconoscimento dello stato di calamità naturale per l’agricoltura abruzzese. Il Decreto ministeriale, come fa sottolineare il Sindaco, è il risultato di un lavoro accurato e costituisce un passaggio determinante per attivare tutte le misure necessarie a sostegno delle imprese agricole colpite dalla crisi.