CELANO. IN CORSO I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SU COLLE FELICETTA; SANTILLI: INTERVENTO IMPORTANTE PER SALVAGUARDARE IL TERRITORIO

In questi giorni si sentiranno sempre di più i rumori degli elicotteri che sorvolano le nostre montagne. Sono in corso le operazioni di mitigazione del rischio idrogeologico per circa 3 milioni di euro grazie alle quali riusciremo anche a riscoprire vecchi sentieri turistici che nelle prossime settimane si capirà in che modo saremo in grado di valorizzare.

Colle Felicetta in particolare rappresenta un’area con una delle più belle vedute panoramiche d’Abruzzo che negli ultimi anni si è trasformata ahi noi solo in un luogo di tragedie e che invece deve essere, oltre che messo in sicurezza, trasformato in un luogo bello che doni serenità e leggerezza alla testa e all’anima umana.