CELANO. INAUGURATA LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BEATO TOMMASO DA CELANO, STRUTTURA NUOVA, MODERNA, SICURA, UNO DEI FIORI ALL’ OCCHIELLO DELLA CITTÀ

Inaugurata la nuova scuola secondaria di primo grado Beato Tommaso da Celano. Un evento al quale hanno partecipato centinaia di persone. Rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, scolastiche ed ovviamente i padroni di casa, il Sindaco Settimio Santilli e la sua amministrazione.

“I 3 ulivi all’interno del chiostro della scuola secondaria di primo grado “Beato Tommaso da Celano” simboleggiano la rinascita, la pace, la prosperità, la speranza che i nostri figli possano studiare nella piena serenità, accrescendo la loro istruzione e cultura giorno dopo giorno”, ha scritto Santilli in un post.

“ Ci sono ancora centinaia di studenti in Abruzzo dentro i moduli ad uso scolastico provvisorio (MUSP).

I 2/3 della popolazione scolastica di Celano invece godrà da lunedì di scuole completamente nuove, sismicamente a norma, ecosostenibili, didatticamente all’avanguardia.

A fine mandato questo accadrà per tutti, per ogni ordine e grado. Non serve scrivere altro oggi, dalle ore 12 in Via Della Torre si potrà capire cosa lasciamo in eredità ai nostri figli”.

Un ringraziamento è stato rivolto non solo da Santilli, ma anche dagli altri, all’ Onorevole Filippo Piccone, il quale ha voluto fortemente questa struttura e le altre nuove scuole presenti a Celano.