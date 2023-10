CELANO. LUTTO IN CITTÀ PER LA SCOMPARSA DELL’ONOREVOLE AVVOCATO GIANCARLO CANTELMI

È scomparso all’età di 97 anni l’On. Avvocato Giancarlo Cantelmi, figura storica che ha segnato la vita politica e sociale non solo di Celano, ma della marsica e l’intero Abruzzo.

Una notizia che si è diffusa rapidamente, suscitando profonda commozione. Giancarlo Cantelmi, partigiano, esponente del PCI prima e PD oggi, è stato uno dei protagonisti delle lotte nel fucino, il 30 aprile del 1950, passato alla storia come l’eccidio di Celano, dove vennero uccisi in piazza IV Novembre i due lavoratori Paris e Berardicurti, Cantelmi, che era l’obiettivo degli assassini si salvò per miracolo, nascondendosi, come lui stesso ha raccontato, dietro dei pali della luce messi a terra che dovevano essere posizionati.

Sindaco di Celano, tra i primi Avvocati della città, venne eletto alla Camera dei Deputati nelle file dell’allora PCI.

Per tutta la sua vita è stato a Celano, vivendo la Città da protagonista, sempre impegnato non solo in politica, ma anche nel sociale. È stato uno dei fondatori dell’Associazione Anziani.