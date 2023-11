CELANO. ONDATA DI FURTI IN CITTÀ

Ladri scatenati a Celano, dove nella giornata di ieri sono stati commessi diversi furti in abitazioni

I ladri sono entrati in azione in diverse zone della città, sia centrali che periferiche. Questi delinquenti hanno agito nel tardo pomeriggio, entrando dalle finestre portando via quello che hanno trovato.

In un caso questi malviventi hanno rubato anche un’auto.

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri della stazione cittadina.