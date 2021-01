CELANO. RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA

Un piano neve efficiente ed efficace quello organizzato ed attivato dall’amministrazione comunale di Celano, che questa mattina ha permesso il rientro a scuola in sicurezza per tutti gli studenti, il personale scolastico e più in generale ai cittadini di godere in sicurezza delle strade cittadine.

“La città si è svegliata senza nessun grosso inconveniente – dichiara l’Assessore alla Città Piero Ianni – da ieri mattina alle ore 11:00 è stata avviata regolarmente e senza sosta l’attività di salatura e sono state sparse 100 tonnellate di sale su tutti i vari punti sensibili (scuole, ospedale, Asl, asili nido) e sulle strade principali e secondarie cittadine. La situazione è sotto controllo. Ringraziamo l’ufficio manutenzione comunale e la Protezione Civile di Celano per il lavoro incessante che ha permesso ai celanesi di vivere la città in sicurezza.”