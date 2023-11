CELANO. RIMOSSO DAGLI ARTIFICERI L’ORDIGNO BELLICO RINVENUTO IN UN’ABITAZIONE IN PIENO CENTRO CITTADINO

“Questa mattina presto è stato rimosso in totale sicurezza l’ordigno bellico rinvenuto qualche giorno fa nei pressi di un’abitazione privata in via San Giovanni di fronte l’ufficio postale; si ringrazia della collaborazione la locale stazione dei carabinieri coordinata dal Maresciallo Luogotenente Pietro Finanza, la Prefettura de L’Aquila, la Questura e gli artificieri”, ha fatto sapere il sindaco Settimio Santilli.

L’ordigno bellico, con molta probabilità risalente al secondo conflitto mondiale, era stato rinvenuto all’interno di un’abitazione dove erano in corso lavori di ristrutturazione.