CELANO. RIQUALIFICAZIONE DEI QUARTIERI, TERMINATI I LAVORI DI URBANIZZAZIONE SU VIA COSTE-AIA E VIA DELLA PIOGGIA

Prosegue come da tabella di marcia programmata la politica degli investimenti da destinare alla riqualificazione dei quartieri della Città. Sono terminati, infatti, in questi giorni i lavori di urbanizzazione su Via Coste Aia e Via della Pioggia.

“Con emozione ricordo – afferma il Sindaco Settimio Santilli – come il promotore della riqualificazione di questo quartiere nella passata amministrazione fu l’amico compianto Vincenzo Montagliani che se ne sarebbe sicuramente rallegrato oggi”.

“Dopo aver rifatto completamente i sottoservizi di fogne ed acquedotti, sono terminati anche i lavori di posa in opera dell’asfalto su Via Coste-Aia e Via Della Pioggia in collaborazione con Enel Spa grazie al responsabile territoriale Nicola Amodio e alla ditta esecutrice Marsicaedilstrade, viste le enormi difficoltà dovute alle pendenze importanti delle stesse strade”.

Il Sindaco Santilli preannuncia poi che “all’inizio di settembre inizieranno i cantieri per la riqualificazione anche di Via L’Aquila, Via Monte Morrone e Via Monte Maiella e a seguire Via Sangro, Via Liri e la scalinata su Via della Pineta. Al termine di tutti i lavori si sarà rinnovato un intero quartiere, Le Coste, molto popoloso, con infrastrutture urbanistiche e sottoservizi che erano ridotte a un colabrodo.

Fogne ed acquedotti – conclude – non sono opere belle ed echeggianti politicamente perché non si vedono, ma hanno una importanza centrale nella dignità degli abitanti e nella salvaguardia dell’ambiente”.