CHIETI. CALCINACCI CADUTI DAL CAVALCAVIA MADONNA DELLE PIANE

Da questa mattina diverse segnalazioni sui social, hanno evidenziato che alcuni pezzi del cavalcavia di Madonna delle Piane sono stati ritrovati a terra. Un fatto che suscitato molta apprensione da parte di chi transita lungo quella strada.

“Già nel 2018 un rapporto del Comune mandato al Ministero delle Infrastrutture aveva messo nero su bianco le criticità della struttura, che necessita evidentemente di interventi di manutenzione, a partire dalle verifiche di vulnerabilità sismica” si legge nel post pubblicato da IdeAbruzzo Chieti.

“Il rapporto trasmesso a Roma fa notare come siano presenti “tracce di ossidazione dei tondini e degli elementi in ferro”. Inoltre si evidenziano “tracce di ammaloramento del calcestruzzo, nei pressi del guardrail, con segni di distacco ed evidente disconnessione del piano viabile con parziale disfacimento del manto stradale bituminoso. In passato si era pensato a un sottopasso per eliminare il viadotto, ma il sindaco scartò questa ipotesi poiché sarebbero serviti 15 milioni di euro”.