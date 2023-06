CHIETI. CENTAURO 56ENNE PERDE LA VITA IN UN INCIDENTE STRADALE

Si è schiantato contro un’autovettura di grossa cilindrata, nei pressi del bivio per San Giovanni Teatino. Così ha perso la vita un motociclista di 56 anni. L’impatto è stato violentissimo, tanto che per il centauro non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Chieti ed i Vigili del Fuoco il personale del 118.