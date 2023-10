COMUNITÀ DI ORTUCCHIO IN LUTTO PER LA SCOMPARSA A 62 ANNI DEL DOTTOR ENZO CHIARILLI

È morto a 62 anni il dottor Enzo Chiarilli, medico di base ad Ortucchio. Il professionista è stato colto da malore questa notte.

Una notizia che ha suscitato profonda commozione in tutta la comunità di Ortucchio e non solo. Il dottor Chiarilli viene ricordato da tutti come un professionista serio e scrupoloso, stimato dai suoi assistiti e non solo anche per le sue doti umane.

Il dottor Enzo Chiarilli lascia la moglie e due figli. I funerali verranno celebrati domani, sabato 7 ottobre, alle 17, nella chiesa Santa Maria Capodacqua di Ortucchio