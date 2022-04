CONFCOMMERCIO PRESENTA IL NUOVO CORSO “LE STRATEGIE OFFLINE E ONLINE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI”

“Come creare un modello vincente e percepito del proprio stabilimento balneare”

“Il confronto tra quello che pensiamo sia percepito dal cliente – ormai tartassato da uno scenario digitale fitto di informazioni che non sempre sono corrispondenti alla verità – e quello che realmente viene letto e interpretato dal cliente sono alla base del successo di un marchio.”

La Confcommercio Pescara lancia un nuovo corso per i gestori e/o responsabili degli stabilimenti balneari con la finalità di far conoscere le strategie offline e online per creare un modello vincente del proprio brand e in generale dell’immagine dello stabilimento balneare.

Aggiornare la comunicazione sia offline che online significa riuscire ad organizzare una comunicazione vincente, attivare progetti di forte richiamo del cliente e ottimizzare gli investimenti nel marketing con compagne finalizzate e incisive.

Nello scenario attuale è fondamentale saper riconoscere le esigenze del cliente “millennials” e utilizzare la comunicazione online per creare engagement ossia “agganciare il cliente con le tecniche del marketing online”.

Il corso sarà strutturato in quattro incontri pomeridiani che si terranno dalle 14:30 alle 17:30 in modalità online. La quota di adesione è di 250,00 € iva inclusa.

Le lezioni si avvarranno della docenza della dott.ssa Tiziana Iozzi – Trainer e coach – Digital Strategist & Communication Manager e della dott.ssa Elena Santomieri Seo Manager, Web Developer & Graphic Designer.

Prima lezione – presentazione del corso e dinamiche motivazionali. Ottimizzazione degli aspetti legati alla comunicazione per spingere il marketing online che offline, studio di casi di successo, errori da evitare, progettazione e ideazione pratica

seconda LEZIONE – Vendita e persuasione. Tecniche e, modalità di comunicazione e linguaggio della persuasione verso la comunicazione efficace, la vendita e la programmazione neurolinguistica, copywriting, progettazione e ideazione pratica

TERZA LEZIONE – Marketing online. Trasferire la conoscenza dell’importanza del marketing online, strategie della comunicazione e di business online e offline, content marketing e progettazione e ideazione pratica

QUARTA LEZIONE – Social media marketing e brand. Modelli vincenti applicati alla comunicazione degli stabilimenti balneari, progettazione e ideazione pratica.