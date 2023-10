CONFINDUSTRIA L’AQUILA: CORSO SULL’APPRENDISTATO PER INTRODURRE I GIOVANI AL MONDO DEL LAVORO

Sviluppare le competenze, costruire percorsi di carriera e maturare nuove consapevolezze per governare il successo nel mondo del lavoro. Si è svolto nella sede di Confindustria, all’Aquila, l’evento “Apprendistato, come costruire competenze e percorsi di carriera”, promosso da da Confindustria L’Aquila, Fondazione Osa e Adecco. L’incontro, realizzato con il contributo fattivo del Gruppo Giovani di Confindustria, punta a sensibilizzare le aziende, i giovani e il territorio ai vantaggi e le opportunità offerte dal contratto di apprendistato, in tutte le sue forme, dal duale al professionalizzante passando per l’apprendistato di alta formazione e ricerca. “La vera sfida formativa non è solo ottenere un adeguato livello di competenze, ma sarà consentire ai giovani di maturare la consapevolezza che competenze, attitudine e propensione al cambiamento rappresentano i fattori per governare con successo il mondo del lavoro”, ha dichiarato Francesco Maiorani, presidente del Gruppo giovani imprenditori di Confindustria L’Aquila, “costruendo dei veri percorsi di carriera”. L’obiettivo è generare valore nel territorio attraverso la sinergia di istituzioni e imprese. Il contratto di apprendistato rappresenta, infatti, un valido strumento per creare competenze poiché si tratta di una forma contrattuale di formazione e inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, di cui talvolta si sottovalutano i benefici, in quanto ricondotto a mero strumento di agevolazione contributiva. Tale istituto, in tutte le sue declinazioni contrattuali, mantiene il comune denominatore di essere orientato alla formazione e all’occupazione dei giovani. “Nell’attuale scenario del mercato del lavoro, Adecco è leader per l’attivazione di percorsi di apprendistato in tutti i suoi livelli (primo e terzo duale per il conseguimento del titolo di studio; secondo professionalizzante per l’acquisizione di una qualifica professionale”, ha commentato Angelina Coletta, Head of Operations Abruzzo e Molise di Adecco, “Adecco trova terreno fertile in Abruzzo, che si contraddistingue per la presenza di aziende particolarmente ricettive e sensibili rispetto alla creazione di percorsi di costruzione di carriera”.