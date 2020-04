CORONAVIRUS. AGGIORNAMENTI DELLA PROTEZIONE CIVILE 636 DECESSI, GIÙ IL TREND DI CONTAGI, CALANO ANCORA LE TERAPIE INTENSIVA (-79)

Calano i pazienti in terapia intensiva, -79; 636 morti. Lombardia: 297 deceduti, giù i ricoverati. Sale a 87 il numero dei medici deceduti.

Sono 93.187 i pazienti positivi al coronavirus in Italia, 1.941 in più rispetto a ieri. Ieri i positivi al Covid 19 erano 91.246. I pazienti in terapia intensiva sono oggi 3.898, 79 in meno rispetto a ieri. Dei 93.187 pazienti positivi, ha evidenziato Borrelli, 28.976 sono ricoverati con sintomi, 3.898 in terapia intensiva e 60.313 in isolamento domiciliare. I guariti e dimessi ad oggi sono 22.837. “Voglio evidenziare che per il terzo giorno consecutivo il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive scende”.